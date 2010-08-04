У Росії 20 в`язниць підготовлені до евакуації у зв`язку із пожежами.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив директор Федеральної служби виконання покарань Олександр РЕЙМЕР.

«За кожним об`єктом розроблені та узгоджені із взаємодіючими відомствами плани дій при виникненні надзвичайних обставин. Ми порахували, що у разі найбільш несприятливого розвитку ситуації нам необхідно буде евакуювати спецконтингент із 20 установ Республіки Мордовія і Республіки Марій Ел», - сказав О.РЕЙМЕР.

За його словами, необхідні машини типу «автозак» є у необхідній кількості. У разі потреби на відстані більш як 60 кілометрів евакуація здійснюватиметься у спецвагонах.