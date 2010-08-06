BP зацементувала пошкоджену свердловину в Мексиканській затоці

Фахівці BP завершили заливати цемент у пошкоджену свердловину в Мексиканській затоці, повідомляє AFP з посиланням на офіційну заяву компанії. Нині працівники BP перевіряють свердловину, щоб переконатися в ефективності вжитих заходів з усунення витоку нафти.

Раніше фахівці компанії BP успішно закінчили операцію з герметизації свердловини, заливши в неї спеціальний розчин, який заштовхнув нафту назад у резервуар. Передбачається, що цементування дасть змогу повністю зупинити витік нафти. При цьому в BP наголошують, що остаточно ліквідовувати наслідки аварії, яка сталася в квітні, вдасться лише після того, як буде завершено буріння допоміжних свердловин.