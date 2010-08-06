Президент Польщі сьогодні принесе присягу і одержить два ордени

Обраний президент Польщі Броніслав Коморовський у п`ятницю принесе присягу і офіційно вступить на посаду голови держави. Як повідомили РІА “Новости” в прес-службі нижньої палати парламенту, початок церемонії інавгурації Коморовського запланований на 10.00 за середньоєвропейським часом.

Згідно з конституцією Польщі, президент приносить присягу на спільному засіданні обох палат парламенту - Сейму (нижня палата) і Сенату (верхня палата).

Інавгурація відбудеться в залі пленарних засідань Сейму, де Броніслав Коморовський вимовить текст присяги і виступить із зверненням до народу. У залі засідань Сейму приготовлено 560 місць для депутатів і сенаторів, а також для найближчих соратників обраного президента.

На урочистій церемонії будуть присутні представники дипломатичного корпусу, колишні президенти країни, екс-прем`єри, колишні спікери Сейму і Сенату, представники духівництва і збройних сил, а також родичі президента і його друзі.

За інформацією місцевих ЗМІ, запрошення на інавгурацію одержали екс-президенти Лех Валенса і Олександр Квасьневській. Колишній президент Польщі генерал Войцех Ярузельський не одержав такого запрошення і не братиме участь у церемонії. Місце, призначене для загиблого 10 квітня в авіакатастрофі під Смоленськом Леха Качиньського, залишиться порожнім.

Після завершення інавгурації в Сеймі Польщі відбудеться урочиста меса в соборі Святого Яна в Старому Місті. Потім о 14.00 в Королівському замку Броніславу Коморовському будуть вручені державні нагороди - новий президент країни стане кавалером Ордена Відродження Польщі і Ордена Білого орла.