На Філіппінах в аеропорту підірвали бомбу: є жертви

На півдні Філіппін унаслідок вибуху в аеропорту двоє людей загинули і 24 одержали поранення, передає Бі-Бі-Сі.

Загинула людина, яка, вочевидь, несла вибуховий пристрій, а також перехожий, повідомила філіппінська поліція.

Підозрюваний проніс бомбу в будівлю аеропорту в рюкзаку – це випливає з відеозаписів і зі слів очевидців.

Влада намагається з`ясувати, чи була ця людина смертником.

Один із місцевих політиків, який одержав поранення, говорить, що він був метою замаху.

Вибух стався у районі, куди мав прибути американський посол Гарі ТОМАС. Він відмінив поїздку.