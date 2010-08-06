На Філіппінах в аеропорту підірвали бомбу: є жертви
08:54, 06 серпня 2010Світ
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24 людини одержали поранення
На півдні Філіппін унаслідок вибуху в аеропорту двоє людей загинули і 24 одержали поранення, передає Бі-Бі-Сі.
Загинула людина, яка, вочевидь, несла вибуховий пристрій, а також перехожий, повідомила філіппінська поліція.
Підозрюваний проніс бомбу в будівлю аеропорту в рюкзаку – це випливає з відеозаписів і зі слів очевидців.
Влада намагається з`ясувати, чи була ця людина смертником.
Один із місцевих політиків, який одержав поранення, говорить, що він був метою замаху.
Вибух стався у районі, куди мав прибути американський посол Гарі ТОМАС. Він відмінив поїздку.
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