Соціал-демократична партія Молдови надішле до Росії добровольців

Соціал-демократична партія Молдови (СДПМ) направить до Росії добровольців з лав своїх членів, які хочуть допомогти Росії в ліквідації наслідків пожеж.

Як повідомили РосБізнесКонсалтингу в СДПМ, крім того, партія забезпечить створення робітничих груп з будівельною спеціальністю, які, за трудовим контрактом, виїдуть до Росії для участі у відновленні об`єктів соціального призначення і індивідуальних споруд для потерпілих.

З метою сприяння в ліквідації наслідків пожеж, що охопили Центральний і Західний регіони Росії, СДПМ запустила кампанію із залучення і відправки добровольців до Російської Федерації. Відкрито "гарячу лінію" для реєстрації імен, прізвища, паспортних даних і номерів телефонів тих, хто виявить бажання допомогти народові РФ.

Напередодні прем`єр-міністр Молдови Володимир Філат під час зустрічі з тимчасовим повіреним Росії Віталієм Тряпіциним наголосив, що країна готова надати допомогу РФ в подоланні наслідків пожеж.