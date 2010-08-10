Багатотисячна нічна маніфестація проходить у центрі Варшави перед президентським палацом, поляки вимагають перенести пам`ятний хрест, встановлений тут після авіакатастрофи під Смоленськом, до костьолу святої Ганни, передає кореспондент РІА “Новости”.

За деякими оцінками, в маніфестації на Краківському передмісті беруть участь до 15 тисяч осіб. Акція почалася о 23.00, планується, що демонстранти розійдуться під час ночі.

Безпосередньо біля дерев`яного хреста стоять кілька десятків прихильників того, щоб хрест залишався на місці. Прихильників і противників хреста поліція відокремила металевими загородами.

Маніфестація проходить голосно, але без інцидентів. Демонстранти свистять і скандують "Хрест - у костьол!", "Поважайте конституцію", "Ярослав (Качинський) - схаменися".

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня прихильники хреста не допустили його перенесення до костьолу святої Ганни.