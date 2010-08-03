Хрест на згадку про Леха Качинського спровокував зіткнення у Варшаві
"Хай спочатку поставлять тут пам`ятний знак"
У Варшаві відбулися зіткнення городян з поліцією. Жителі не дозволили прибрати хрест пам`яті загиблого президента Леха Качиньського від президентського палацу, повідомляє Радіо "Свобода". Сотні варшав’ян оточили місце, де відразу ж після авіакатастрофи був поставлений великий дерев`яний хрест і, попри заклики духовних осіб, не дозволили перенести його в сусідній костьол.
"Хай спочатку поставлять тут пам`ятний знак з іменами загиблих, а потім, будь ласка, - забирають хрест".
Найактивних захисників хреста поліція спробувала затримати, а після прориву загороджувальних бар`єрів, був застосований сльозогін.
Хрест біля президентського палацу встановили польські скаути, які просили в майбутньому поставити на його місці пам`ятник жертвам катастрофи.
Новий президент Броніслав Коморовський розпорядився прибрати хрест з площі і перемістити його в розташовану неподалік церкву святої Ганни. Переміщення хреста було заплановане на сьогодні, проте прихильники Леха Качинського пообіцяли зірвати процедуру будь-якими методами.