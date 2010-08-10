Євросоюз хоче сам збирати податки

Європейська комісія хоче запровадити власний податок для поповнення бюджету ЄС. Як повідомляють німецькі ЗМІ, комісар ЄК з питань фінансового програмування і бюджету Януш Левандовський планує запропонувати країнам - членам Євросоюзу кілька варіантів збору податку, який би безпосередньо потрапляв до бюджету ЄС.

Як можливі варіанти поповнення скарбниці Євросоюзу розглядаються: введення збору на повітряні перевезення, податок на фінансові транзакції, який обстоюють Німеччина і Франція, а також переказ до скарбниці ЄС доходів від продажу квот на викиди вуглекислого газу в атмосферу. Таким чином, на думку єврокомісара, можна зменшити суми, які щороку переказуються уряди країн ЄС до Брюсселю.

Введення прямого податку для потреб бюджету Євросоюзу досі відхиляли більшість членів ЄС. Уряд Німеччини вже виступив категорично проти європейського податку. Представник міністра фінансів Німеччини Вольфганга Шойбле заявив, що це суперечить позиції уряду ФРН, закріпленій у коаліційному договорі між правлячими в країні партіями - блоком ХДС/ХСС (Християнсько-демократичний союз і християнсько-соціальний союз) і ліберальною Вільною демократичною партією. Зокрема, в документі зазначено, що прямі податки Євросоюзу або причетність ЄС до введення будь-яких національних податків відкидаються німецькою стороною, передає Deutsche Welle.

Нині скарбниця Європейського союзу поповнюється за рахунок коштів, що їх виділяють країни - учасниці об`єднання. Зокрема, Німеччина цього року переведе Брюсселю 21 млрд євро - істотно більше, ніж інші держави.