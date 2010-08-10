Екс-глава НАСА вижив в авіакатастрофі

Глава компанії EADS North America, екс-глава НАСА Шон О`Кіф перебував на борту літака, що розбився напередодні ввечері на Алясці на відстані близько 500 кілометрів на північний захід від Анкоріджа, повідомляє РІА “Новости”.

«Місцеві власті повідомляють про те, що серед пасажирів літака є ті, що вижили, рятувальна операція триває. Жодних інших подробиць про подію на даний момент поки немає", - зачитала телефоном співробітниця компанії заяву для преси офіційного представника EADS North America Гая ХІКСА.

Ш.О`Кіф очолював НАСА з грудня 2001 року по грудень 2005 року.

На борту невеликого літака, що розбився напередодні на Алясці, було вісім осіб. На даний час тривають їх пошуки. До місця катастрофи намагаються дістатися рятувальні підрозділи. Рятувальна операція ускладнена через те, що літак впав у труднодоступному і малонаселеному районі.

Як повідомив журналістів офіційний представник управління берегової охорони по Алясці майор Гай ХЕЙЄС, не виключено, що в результаті катастрофу є загиблі, проте, наявність жертв не можна підтвердити із стовідсотковою вірогідністю.

"Слідча бригада управління транспортної безпеки (при міністерстві транспорту США) виїхала з Вашингтону. Очікується, що вони прибудуть на місце до середини дня вівторка", - відзначив Г.ХЕЙЄС.

За його словами, першими на місце падіння літака прибули місцеві жителі, які розпочали розбирати уламки і допомагати постраждалим.

За даними метеослужб, в районі катастрофи у понеділок увечері йшли сильні дощі, що супроводжувалися шквальним вітром.

Одномоторний літак DeHavilland DHC-3, що розбився, був 1957 року випуску і зареєстрований на комунікаційну компанію GCI, яка базується в Анкоріджі. Про особи інших пасажирів не повідомляється.