Чавес дасть Лукашенку нафту в обмін на згущене молоко

Уго Чавес виділить Білорусії нафтоносні зони з розвиненою інфраструктурою, на яких можна буде видобувати до двох мільйонів тонн нафти на рік. Як повідомляє білоруське інформагентство "БелТА", про це президент Венесуели заявив під час переговорів з держсекретарем Ради Безпеки Республіки Білорусь Віктором Шейманом.

В результаті переговорів, що пройшли в Каракасі з 19 по 25 березня, між двома державами було підписано 22 угоди у сфері політичної, торговельно-економічної, військової і військово-технічної співпраці. Зокрема, досягнуто домовленостей про створення ряду спільних підприємств і виробництв, постачання до Венесуели продукції автомобільного і тракторного заводів Мінська, молочного устаткування і сільськогосподарської техніки.

Підписано угоду про газифікацію деяких населених пунктів і міст Венесуели і будівництво в районі Каракаса силами білоруських будівельників і фахівців житлового містечка на п`ять тисяч квартир, а також меморандум про створення двостороннього інвестиційного фонду і спільного банку.

Крім того, Білорусія поставлятиме до Латинської Америки продукти харчування. Як заявив заступник міністра сільського господарства Василь Павловський, який брав участь в переговорах, в даний час у Венесуелі створюється державний резерв продовольчих ресурсів, тому там особливо зацікавлені в постачаннях згущеного молока, м`ясного тушкованого м`яса і сухого молока.

У поточному році парламент Венесуели ратифікував угоду про військово-технічну співпрацю з Білорусією, що передбачає постачання білоруською стороною озброєнь для сухопутних сил, військової авіації і ППО.

Лента.ру