Румунський дипломат у Москві затриманий за підозрою в шпигунстві

У Москві при спробі отримання секретних військових даних "затриманий на місці злочину" співробітник румунського посольства, повідомляє Бі-Бі-Сі з посиланням на Центр громадських зв`язків Федеральної служби безпеки.

За цими даними, співробітник Служби зовнішньої інформації Румунії Габріел Греку, який працює в національному посольстві "під прикриттям посади першого секретаря політвідділу", затриманий у Москві при спробі отримання від громадянина РФ секретної інформації військового характеру.

"У розвідника вилучені предмети шпигунського спорядження, що повністю викривають його ворожу діяльність проти Російської Федерації", - зазначається в повідомленні.

Підозрюваного затримали 16 серпня співробітники ФСБ, уточнюється в прес-релізі.