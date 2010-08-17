Румунія висилає російського дипломата

Бухарест після затримання в Москві співробітника румунського посольства оголосив працюючого в Румунії російського дипломата персоною нон грата.

Як передає РІА «Новости», йому наказано залишити Румунію протягом 48 годин.

Напередодні ФСБ РФ повідомила про затримання за підозрою в шпигунстві співробітника румунського посольства в Москві Габріела ГРЕКУ. МЗС РФ оголосив його персоною нон грата, а румунській стороні у зв`язку з його діяльністю було "висловлено рішучий протест ". Г.ГРЕКУ запропоновано в дводенний термін залишити Росію. Тимчасовому повіреному в справах вручено відповідну ноту.

За даними ФСБ, Г.ГРЕКУ працював у румунському посольстві в РФ "під прикриттям посади першого секретаря політвідділу". У розвідника вилучено предмети шпигунського спорядження, що повністю викривають його ворожу діяльність проти Російської Федерації, повідомили у відомстві.