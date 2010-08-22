Період політичної невизначеності виник в Австралії

Лідер лейбористів, нинішній прем`єр-міністр Австралії Джулія Гіллард заявила, що підтримує постійний контакт з незалежними депутатами парламенту, повідомляє Бі-Бі-Сі. За її словами, вона хоче сформувати стабільний і ефективний уряд.

Лідер опозиційної коаліції Ліберальної і Національної партій Тоні Ебботт висловив аналогічне бажання. Він також сказав, що вестиме переговори з незалежними депутатами.

Опозиційна коаліція, до складу якої входять Ліберальна і Національна партії, одержали рівну з правлячою Лейбористською партією кількість місць - 71. Австралійський парламент складається з 150 депутатів, тому для формування уряду необхідно хоч би 76 мандатів. Таким чином, "золоту акцію" одержала невелика група незалежних депутатів і один депутат від партії "Зелених".

Нинішній прем`єр-міністр заявила, що "продовжить керувати урядом доти, доки не буде визначений переможець, на що може знадобитися кілька тижнів".