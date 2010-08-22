Путін відвідає Меморіал жертв політичних репресій в Норильську

Голова уряду РФ Володимир Путін 23 серпня відвідає Норильськ. Про це повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службк уряду.

В.Путін відвідає мідний завод, огляне цехи виплавки міді, зустрінеться з працівниками підприємства. Крім того, голова уряду покладе квіти до Меморіалу жертв політичних репресій "Норильська голгофа" біля підніжжя гори Шмідта - на місці кладовища, де в братських могилах ховали в`язнів Норильського виправно-трудового табору (Норильлаг).

За роки існування “Норильлагу” (1935-1956 рр.) через нього пройшло більше 500 тис. в’язнів, силами яких були побудовані місто Норильськ і Норильский комбінат. Серед увязнених “Норильлагу” були Лев Гумільов, Георгій Жжонов, архієпископ Вінницький Іннокентій, Єфросинія Керсновська, Давид Кугультінов, Андрій Старостін.