Обама пояснить громадянам США, чого добивається в Афганістані

Президент США Барак Обама 31 серпня виступить із зверненням до нації, яке, як очікується, буде присвячене виведенню бойових частин американської армії з Іраку, що закінчилося кілька днів тому, та стратегії США в Афганістані, повідомляє Радіо "Свобода".

Представник Білого дому Білл Бертон повідомив, що Обама спробує пояснити громадянам США суть місії Сполучених Штатів в Афганістані. Очікується, що президент визнає основні завдання американських військових в Іраку вирішеними і назве боротьбу з "Аль-Каїдой" в Афганістані головним пріоритетом.

За словами Бертона, Обама впевнений, що влада Іраку після виведення більшої частини американського контингенту здатна впоратися із забезпеченням безпеки в країні.