8 тисяч відвідувачів Британського музею евакуювали через витік газу

Вісім тисяч відвідувачів і співробітників Британського музею (British Museum) в Лондоні було евакуйовано з будівлі в суботу вдень у зв`язку з припущенням про витік газу.

Як передає телерадіокорпорація ВВС, ряд відвідувачів знаменитого музею здійняли тривогу через неприємний запах, після чого всі люди були виведені з будівлі.

"У музеї близько 12.30 стався інцидент, пов`язаний з газом. Ніхто не постраждав, але в музеї було оперативно проведено евакуацію. Поліція розслідує причини пригоди", - повідомила прес-секретар музею.

За словами представника Скотланд-Ярду, евакуація була проведена "тільки як запобіжний засіб". Основною версією пригоди поліція називає поломку системи кондиціонування повітря в будівлі музею, який розташовується в районі Блумсбері в центрі Лондона.

Британський музей є однією з найвідоміших визначних пам`яток Лондона. В його колекції, яка відкрита для відвідувачів безкоштовно, за винятком деяких спеціалізованих виставок, зберігаються витвори мистецтва різних епох з різних куточків світу, зокрема вивезені британцями з інших країн в колоніальний період.