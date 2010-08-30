В Індонезії через виверження вулкану евакуйовано близько 40 тис. людей

Майже 40 тис. чоловік залишили околиці індонезійського вулкана Сінабун, який почав вивергатися, - вперше з 1600 року.

Як передає ІТАР-ТАСС, влада ввела в районі вулкану найвищий ступінь небезпеки і встановили заборонену зону радіусом 6 км від кратера.

Евакуйовані розміщені в громадських будівлях і мечетях.

Як повідомлялося, вулкан Сінабун заввишки 2460 метрів на півночі острова Суматра вчора викинув стовп розжареного попелу на висоту майже півтора кілометри. Його кратер, як повідомив представник місцевої сейсмічної служби, наповнений рідкою лавою. Найближчим часом вона може потекти схилами цієї гори.