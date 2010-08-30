Янукович вилетів до України

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ завершив офіційний візит до Німеччини і вилетів до України.

Як повідомляв УНІАН, у ході візиту В.ЯНУКОВИЧ зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою МЕРКЕЛЬ, Федеральним президентом Німеччини Крістіаном ВУЛЬФОМ, віце-канцлером, Федеральним міністром закордонних справ Ґідо ВЕСТЕРВЕЛЛЕ.

Вище політичне керівництво Німеччини заявляє, що офіційний візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до цієї країни був успішним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-канцлер, федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гідо ВЕСТЕРВЕЛЛЄ під час зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ, яка відбулася сьогодні у Берліні.

«Федеральний канцлер Ангела МЕРКЕЛЬ повідомила мені, що проведені з Вами переговори були успішними», - заявив глава зовнішньополітичного відомства, звертаючись до Президента України.