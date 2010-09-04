Авіакатастрофа в Новій Зеландії: одному пасажиру вдалося вижити
10:37, 04 вересня 2010Світ
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Літак загорівся відразу після зльоту
Під час катастрофи легкого літака в Новій Зеландії загинули 9 чоловік, одному пасажиру вдалося вижити. Аварія сталася сьогодні на Південному Острові в гірській місцевості, передає ІТАР-ТАСС.
Як повідомили представники рятувальних служб, літак загорівся відразу після зльоту. Він належав приватній компанії, що займається скайдайвингом, - затяжними стрибками з парашутом.
На місце події прибули поліцейські і медичні служби. Згідно з даними, що надійшли, свідоцтв того, що аварія пов’язана землетрусом, який стався напередодні у Новій Зеландії, немає. Почато розслідування причин катастрофи.
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