Авіакатастрофа в Новій Зеландії: одному пасажиру вдалося вижити

Під час катастрофи легкого літака в Новій Зеландії загинули 9 чоловік, одному пасажиру вдалося вижити. Аварія сталася сьогодні на Південному Острові в гірській місцевості, передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомили представники рятувальних служб, літак загорівся відразу після зльоту. Він належав приватній компанії, що займається скайдайвингом, - затяжними стрибками з парашутом.

На місце події прибули поліцейські і медичні служби. Згідно з даними, що надійшли, свідоцтв того, що аварія пов’язана землетрусом, який стався напередодні у Новій Зеландії, немає. Почато розслідування причин катастрофи.