Біля берегів Сінгапуру зіткнулися танкер Совкомфлоту і малазийский теплохід

Вчора біля берегів Сінгапуру зіткнулися танкер компанії Совкомфлот «Море Лаптевых» і контейнеровоз PWP 1.

Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Морський бюлетень».

Як повідомляється, танкер одержав пошкодження і поставлений на якір для огляду і оцінки пошкоджень. Про пошкодження малазийского теплохода PWP 1 нічого не повідомляється.