Біля берегів Сінгапуру зіткнулися танкер Совкомфлоту і малазийский теплохід
18:54, 04 вересня 2010Світ
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Танкер одержав пошкодження
Вчора біля берегів Сінгапуру зіткнулися танкер компанії Совкомфлот «Море Лаптевых» і контейнеровоз PWP 1.
Про це повідомляє Газета.ру з посиланням на «Морський бюлетень».
Як повідомляється, танкер одержав пошкодження і поставлений на якір для огляду і оцінки пошкоджень. Про пошкодження малазийского теплохода PWP 1 нічого не повідомляється.
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