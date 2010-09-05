Смертник атакував військову базу в Багдаді

Смертник на замінованому автомобілі атакував військову базу в столиці Іраку.

Згідно з попередніми даними, внаслідок теракту загинув один і поранено шестеро військовослужбовців, передає Reuters.

Як уточнили в поліції, близько двох тижнів на цій базі вже відбувся теракт, тоді жертвами вибуху сталі десятки чоловік.