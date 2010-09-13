Грузія провалить вступ Росії до СОТ

Грузія, попри на позицію ряду країн-партнерів, як і раніше не підтримає вступ Росії до Світової організації торгівлі (СОТ), заявив сьогодні на щотижневому брифінгу директор департаменту міжнародних відносин МЗС Грузії Сергій Капанадзе.

Відповідаючи на запитання про позицію США, які воліли б бачити Росію у складі СОТ, С.Капанадзе пояснив, що "Грузія в таких відносинах з Росією, за якими стоїть безліч невирішених проблем, і СОТ, - не найбільш животрепетна з них".

"Тому на даному етапі Грузія свою позицію змінити не може", - пояснив директор департаменту.

"На цьому етапі позиція Грузії не змінилася. Ми і Росія стоїмо перед безліччю складних і невирішених проблем, і питання членства Росії у СОТ - лише одна з них", - наводить його слова РосБізнесКонсалтинг.