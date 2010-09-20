Ще не зрозуміло, чи справді США здобувають перемогу в Афганістані

Поки не зрозуміло, чи справді США здобувають перемогу в Афганістані. Таку думку висловив колишній держсекретар США, колишній голова Об`єднаного комітету начальників штабів США генерал Колін Пауелл. За його словами, хоча американські генерали оголошують про успіхи мірою просування вглиб території Афганістану, не можна точно стверджувати, що рух "Талібан" зазнає поразки, а не просто пересувається з одного місця на інше, передає Associated Press.

Водночас, К.Пауелл вітав рішення президента США Барака Обами збільшити втричі американський військовий контингент в Афганістані. Проте, за його словами, країна, керована нинішнім президентом Хамідом Карзаєм, не кращий майданчик для проведення військової кампанії.

Колишній держсекретар США зазначив, що військове керівництво просить голову Білого дому дати їм більше часу для повного успіху в боротьбі з талібами, але немає упевненості, що Б.Обама надасть їм таку можливість.