Зовнішній курс Януковича: плутанина чи стратегічне балансування?

Директор міжнародних програм центру економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова Валерій ЧАЛИЙ вважає, що Україна має зважено підходити до визначення своїх стратегічних партнерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Не можна їхати в кожну країну, навіть в ЄС, і оголошувати її стратегічним партнером”, - сказав В.ЧАЛИЙ.

Він зазначив, що є “певні принципи, важливі елементи”, які є основою стратегічного партнерства. За словами експерта, по-перше, цілі, які ставлять партнери, не можуть бути досягнуті окремо, а тільки спільними зусиллями. По-друге, вони мають дійсно бути стратегічними і відповідати національним інтересам.

В.ЧАЛИЙ вважає, що до стратегічних партнерів України за цими критеріями можна віднести США, Росію і за певних обставин Польщу.

“Що стосується стратегічного партнерства з Китаєм... Думаю, що було не зовсім вдале формулювання в декларації про наповнення змістом стратегічного партнерства, оскільки треба не наповнювати, а мати спочатку такі цілі”, - сказав він.

В.ЧАЛИЙ також вважає, що зовнішня політика України не стала зрозумілішою для громадян. Експерт зазначив, що в деклараціях необхідна певна обережність, оскільки можна повернутися в часи, коли в Москві декларувалось одне, у Вашингтоні - друге, у Брюсселі - третє.

“Ми констатуємо на автопробігах з Президентом Росії дружбу, абсолютне взаєморозуміння, в Нью-Йорку говоримо, що є проблеми з Росією. Вважаю, що треба знайти модель, яка була б більш відвертою і зрозумілою для суспільства”, - сказав він.

Водночас завідуючий відділом зовнішньої політики Національного інституту стратегічних досліджень Євген ШАРОВ вважає, що зовнішня політика України є чіткою і конкретною.

“Президент послідовно проводить свою політику”, - сказав він.

На переконання експерта, В.ЯНУКОВИЧ не продовжує попередній курс зовнішньої політики, який, за словами Є.ШАРОВА, “базувався на моделі зовнішнього управління з боку США”.

Експерт вважає, що нинішній зовнішньополітичний курс України – це курс на “стратегічне балансування в контексті позаблоковості України”.