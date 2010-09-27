Через повідомлення про бомбу евакуювали вокзал Сен-Лазар у Парижі

У Парижі після повідомлення про бомбу поліція на 30 хвилин провела евакуацію людей з вокзалу Сен-Лазар (Saint-Lazare).

Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія французького видання «Le Nouvel Observateur» з посиланням на поліцію Парижа.

«На місце направлені спеціальні команди для інспекції», - уточнили у префектурі.

Під час обстеження жодних небезпечних предметів виявлено не було.

Минулого тижня міністр внутрішніх справ Франції Бріс ОРТЕФЕ заявив, що терористична загроза для Франції залишається реальною.

При цьому нещодавно у Парижі також проводилася евакуація на Ейфелевій вежі та у районі зупинки транспорту Сен-Мішель. Обидва повідомлення про бомби в цих випадках виявилися неправдивими.