Через повідомлення про бомбу евакуювали вокзал Сен-Лазар у Парижі
16:11, 27 вересня 2010Світ
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Терористична загроза залишається реальною?
У Парижі після повідомлення про бомбу поліція на 30 хвилин провела евакуацію людей з вокзалу Сен-Лазар (Saint-Lazare).
Про це повідомляє сьогодні інтернет-версія французького видання «Le Nouvel Observateur» з посиланням на поліцію Парижа.
«На місце направлені спеціальні команди для інспекції», - уточнили у префектурі.
Під час обстеження жодних небезпечних предметів виявлено не було.
Минулого тижня міністр внутрішніх справ Франції Бріс ОРТЕФЕ заявив, що терористична загроза для Франції залишається реальною.
При цьому нещодавно у Парижі також проводилася евакуація на Ейфелевій вежі та у районі зупинки транспорту Сен-Мішель. Обидва повідомлення про бомби в цих випадках виявилися неправдивими.
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