Росія і США завершили переговори щодо СОТ

Москва і Вашингтон завершили двосторонні переговори про вступ Російської Федерації до Світової організації торгівлі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кремля за підсумками телефонної розмови президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА із президентом США Бараком ОБАМОЮ.

«Сторони констатували, що відповідно до раніше досягнутих домовленостей на зустрічі у Вашингтоні двосторонні переговори про вступ Росії до СОТ завершені», - йдеться у повідомленні.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ і Б.ОБАМА обговорили питання синхронізації ратифікації договору про Стратегічні наступальні озброєння (СНО), ситуацію в Ірані та інші питання міжнародного порядку денного.

Президент РФ також зустрівся із першим віце-прем`єром Ігорем ШУВАЛОВИМ і подякував російському урядові за роботу, спрямовану на завершення двосторонніх переговорів, а також доручив технічно оформити досягнуті зі США домовленості.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ доручив активізувати багатосторонні переговори щодо приєднання Росії до СОТ, що буде завершальним етапом вступу до цієї організації, повідомили у Кремлі.