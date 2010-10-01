Під Смоленськом затримали польських журналістів

Польські ЗМІ повідомляють, що під Смоленськом російські військові на кілька годин затримали групу з кількох польських журналістів, повідомляє Бі-сі-сі.

Вони намагалися зробити відеозапис залишків літака президента Польщі, який зазнав катастрофи 10 квітня цього року.

Журналістів затримали російські військовослужбовці за проникнення на територію, що охороняється, проте потім відпустили.

Водночас, як повідомляє РІА "Новости", в правоохороннихорганах Смоленська заперечують факт затримання російськими військовими і міліцією журналістів з Польщі на місці падіння літака польського президента.