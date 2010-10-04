У Львові почалися Дні Америки

У Львові сьогодні розпочалися Дні Америки, що триватимуть до 8 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, у рамках акції відбудеться серія концертів, виставок, кінопоказів та інших подій, метою яких є ознайомити львів’ян з американською культурою.

Заходи організовують Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні разом із місцевими партнерами.

За інформацією прес-служби, у програмі заходів - тиждень американського кіно, концерт Мелвіна ТЕЙЛОРА «Чиказький блюз», фотовиставка «Із Америки з любов’ю» (Америка у фотографіях українських музейників, які брали участь у професійній поїздці Сполученими Штатами «Музеї та національна ідентичність»), зустріч посла США в Україні Джона ТЕФФТА із представниками преси і студентами Львівського національного університету ім. І.Франка, освітньо-інформаційний ярмарок «Навчання у Сполучених Штатах Америки», виставки картин американських художників тощо.