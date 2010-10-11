Дружині Нобелівського лауреата дозволили зустріч з ним у в'язниці
05:24, 11 жовтня 2010Світ
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Лю Сяобо засуджений на 11 років
|Лю Сяобо
Офіційний Пекін гнівно зреагував на рішення Нобелівського комітету і висловив протест Норвегії.
Лю Сяобо був засуджений минулого року на 11-річний тюремний термін – за зусилля з "підриву" комуністичного режиму і у зв`язку з випуском так званої "Хартії-08", в якій міститься заклик до проведення демократичних реформ у Китаї.
Організація Human Rights in China з посиланням на дружину лауреата повідомляє, що Лю Сяобо присвятив свою Нобелівську премію миру загиблим на площі Тяньаньмень, а сама вона незабаром після побачення з чоловіком була посаджена під домашній арешт.
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