Папа Римський створив службу з повернення Європи в лоно церкви

Папа Римський Бенедикт XVI своїм декретом створив у Ватикані управління з реєвангелізації Європи й інших країн, де традиційно поширене християнство, повідомляє Associated Press.

Як передбачається, управління, метою якого є відновлення популярності християнського віровчення, використовуватиме сучасні технології комунікації і активізує місіонерську діяльність за допомогою членів чернечих орденів і релігійних рухів. Служба також роз`яснюватиме методи популяризації християнства єпископам.

Раніше Ватикан вже виявляв цікавість до високих технологій, зазначає Лента.ру. Зокрема, в січні 2009 року Ватикан відкрив канал на Youtube, а за кілька місяців до цього члени католицького синоду виступили із закликом до розповсюдження Біблії за допомогою плеєра Ipod.

Як зауважує агентство, в декреті не зазначені країни, де управління концентруватиметься в своїй роботі. При цьому АР припускає, що крім Європи воно також боротиметься за зміцнення позицій християнської віри в країнах Латинської Америки.

Причиною створення управління Бенедикт XVI називає втрату віри мешканцями країн, які мають сильне християнське коріння. Понтифік указує, що цей процес триває вже близько сотні років. За словами керівника управління Ріно Фізікелли (Rino Fisichella), рішення Папи є спробою вирішити проблему, що непокоїть католицьку церкву впродовж десятиліть.