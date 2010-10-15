Парламент Грузії ухвалив нову конституцію

Парламент Грузії ухвалив у третьому - остаточному - читанні нову редакцію конституції, згідно з якою республіка трансформується з президентської в парламентсько-президентську, повідомляє Радіо "Свобода".

Радикальна частина опозиції відмовилася взяти участь у голосуванні. За нову конституцію країни висловилися 112 депутатів з 150 членів парламенту, п`ятеро голосували проти, інші або утрималися, або бойкотували засідання.

Сьогодні вранці стало відомо, що Венеціанська комісія Ради Європи схвалила нову редакцію грузинської конституції. А офіційний представник цієї авторитетної комісії заявив, що нова конституція в цілому відповідає європейським традиціям.

Утім, як члени Венеціанської комісії, так і опозиціонери висловили ряд зауважень. Зокрема, критикували положення про випробувальний термін для суддів Верховного суду, які призначаються довічно, і вказували на складність процедури висловлення недовір`я уряду.

Але конституція прийнята. Нова модель розділення влади в Грузії більше за все схожа на французьку, – при всенародно обраному президентові уряд формується парламентом без втручання голови держави.