Медведєв, Меркель і Саркозі "звірять годинники"

18-19 жовтня у Довілі (Франція) після п`ятирічної перерви відбудеться тристороння зустріч Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА, Президента Франції Ніколя САРКОЗІ і Федерального канцлера Німеччини Ангели МЕРКЕЛЬ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, планується, що лідери трьох країн обговорять проблеми європейської і глобальної безпеки, співпраці Росія-ЄС, а також актуальні міжнародні питання.

«Основна тематика нинішнього саміту – перспективи будівництва в регіоні Євро-Атлантики і Євразії демократичного простору рівної і неподільної безпеки, яка має відповідати сучасним політичним реаліям і давати змогу спільно реагувати на загальні загрози і виклики», - зазначається у повідомленні.

У контексті забезпечення євробезпеки на порядку денному зустрічі лідерів трьох держав - ініціатива Президента РФ про розробку Договору про європейську безпеку, висунута у 2008 році, російсько-німецька ініціатива формування Комітету Росія-ЄС на міністерському рівні з питань зовнішньої політики і безпеки, французька ідея створення єдиного простору у сфері економіки і безпеки між Росією і Євросоюзом тощо.

Під час зустрічі будуть розглянуті питання підготовки і проведено «звіряння годинника» щодо найближчих великих зовнішньополітичних заходів – самітів ОБСЄ (Астана, 1-2 грудня) і Росія-ЄС (Брюссель, 7 грудня). Також обговорюватиметься проблематика співпраці Росія-НАТО.

Також розглядатиметься проект угоди про скасування віз між Росією в Європейським Союзом і загального полегшення візових режимів з іншими країнами. У центрі уваги в Довілі будуть і заходи з подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи, що вживаються міжнародним співтовариством.

Ініціатива створення російсько-німецько-французького механізму взаємодії виникла у березні 1998 року на неформальній зустрічі у Москві глав трьох країн. Основне завдання – сприяння становленню багатополярного миру, що виключає можливість домінування якоїсь однієї держави.