Польща погодила новий текст договору з Газпромом

Польська влада на вчорашніх переговорах у Москві узгодила новий текст газового договору з головним постачальником «блакитного палива» до країни - російським «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це повідомило відповідальне за переговори польське міністерство економіки.

«Узгоджено текст міжурядової угоди, яка буде парафована у момент завершення переговорів за операторським договором між компаніями EuRoPolGaz і Gaz-System», - повідомила прес-служба міністерства.

Міністерство не надало додаткової інформації про те, коли договір, який мають затвердити ще уряди Польщі і Росії, може бути підписано.

Водночас міністерство економіки заявило, що Польщі не загрожує зрив газових поставок, що призвело б до обмеження постачання промислових підприємств (про таку можливість на початку жовтня попереджала польська нафтогазова компанія PGNIG – УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, першу версію затвердженого ще в лютому 2010 року газового польсько-російського договору досі не вдалося підписати через зауваження Європейської комісії.

Виконавський орган Євросоюзу зажадав від Польщі відмовитися від надання «Газпрому» ексклюзивного права користуватися транзитним Ямальським газопроводом до 2045 року і надавати йому знижки на транзит.

Єврокомісія також виступає за передачу Ямальського газопроводу, яким щороку через Польщу до Німеччини поставляється близько 30 млрд. кубометрів газу, польському оператору газових мереж компанії Gaz-System.

«Газпром» хоче зберегти управління трубою компанією EuRoPolGaz, в якій йому належить 48% акцій.