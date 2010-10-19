У Латвії почалися навчання НАТО

У Латвії почалися натовські навчання "Sabre Strike 2011". У них беруть участь військові підрозділи країн Балтії, Польщі і США, повідомляє РосБізнесКонсалтинг з посиланням на прес-службу Міністерства оборони. Всього в навчаннях візьмуть участь близько 1,7 тис. осіб, зокрема близько 800 американців. Польщу представляють три пілоти.

"Метою цих навчань є виконання різних завдань і поліпшення координації сухопутних і повітряних сил між трьома країнами Балтії і США та підготовка їх до операцій в Афганістані або інших важливих операцій в майбутньому", - йдеться в повідомленні міністерства. Це перші навчання в балтійській країні, які організовують США. Навчання, які почалися 18 жовтня, триватимуть до 31 жовтня, на них запрошені міжнародні спостерігачі - фахівці з контролю за озброєнням з Росії, Білорусі, Естонії, Литви і Швеції.

На сьогодні в Афганістані служать 245 військових з Литви, 175 - з Латвії і 160 з Естонії.