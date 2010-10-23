Сенат Франції схвалив підвищення пенсійного віку

Сенат (верхня палата парламенту) Франції сьогодні схвалив пенсійну реформу, незважаючи на загальнонаціональні протести.

Реформа передбачає підвищення пенсійного віку з нинішніх 60 до 62 років до 2018 року, а до 2030 року - до 67 років за прикладом інших європейських країн, передусім Німеччини. Це закономірно спричинить також і збільшення терміну робочого стажу для отримання "повної пенсії".

Напружені дебати щодо законопроекту, який ініціював глава держави Ніколя САРКОЗІ, у верхній палаті парламенту тривали три тижні.

Тим часом, профспілки готують "демарші у відповідь". Наступні протестні акції відбудуться по всій Франції 28 жовтня. Це буде вже шостий загальний страйк за останні місяці.

Як повідомляв УНІАН, протести відбуваються по всій Франції за участю активістів профспілок, студентів, простих громадян. У країні виявилися заблокованими нафтопереробні заводи, паливні склади, магістралі між містами, дороги до аеропортів і деякі вокзали. У містах по всій Франції відбулися багатотисячні демонстрації, найбільша з яких пройшла у Парижі. За різними оцінками, у протестах взяли участь до 3,5 мільйонів французів.