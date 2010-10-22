Профспілки призначили ще дві дати загальнофранцузьких страйків

Французькі профспілки назвали ще дві дати проведення загальнонаціональних акцій незгоди з планованою урядом пенсійною реформою: 28 жовтня і 2 листопада, повідомляє Бі-бі-сі. З такою заявою виступили профспілкові лідери після закінчення наради, що пройшла в Парижі.

Сенат (верхня палата Національних зборів) завершив дебати щодо більш ніж тисячі поправок до законопроекту про пенсійну реформу. Нижня палата вже схвалила цей документ, який передбачає, зокрема, підвищення віку виходу на пенсію з нинішніх 60 до 62 років, а вік, з якого громадяни можуть одержувати повну державну пенсію, - з 65 до 67 років.

Тим часом так звані летючі страйки чинять помітний вплив на життя Франції. Акції протесту тривають по всій країні. Марші, зокрема студентські, проходили у четвер в Парижі, Марселі, Тулузі, Бордо. У Ліоні поліція розганяла маніфестантів за допомогою водометів. У Парижі протестувальники під будинком сенату в цілому поводилися мирно.

У Марселі, найбільшому французькому порту на Середземномор`ї, вже більше тижня бастують сміттярі, і місто поступово перетворюється на величезне звалище. Представник центрального уряду в цьому районі попросив 150 службовців цивільної оборони і французького Іноземного легіону допомогти з розчищенням сміття.

Влаштована маніфестантами блокада нафтопереробних заводів і паливних сховищ призвела до дефіциту палива. За словами міністра екології Франції, у четвер бензину не було на 2790 автозаправних станціях країни, що, втім, менше, ніж напередодні, коли таких АЗС було 3190. Продовжують страйкувати робітники всіх 12 французьких нафтопереробних заводів, хоча поліції і вдалося зняти блокаду майже з усіх нафтосховищ. Натомість страйкарям вдалося зупинити роботу двох з трьох терміналів із скраплення природного газу.

Все це привело до того, що в середу Франція почала імпортувати електроенергію.

Проте близько 75% всіх швидкісних потягів TGV і половина електричок продовжують роботу.

Президент Франції Ніколя Саркозі закликав страйкарів припинити заворушення і пообіцяв покарати їх учасників. "Перетворивши на заручників економіку, компанії і життя простих французів, ми знищимо робочі місця", - попередив він.

Ліонель Герін, голова Національної федерації комерційної авіації Франції зазначив, що нинішні страйки вже обійшлися авіакомпаніям у більшу суму, ніж втрати від весняного виверження ісландського вулкана.