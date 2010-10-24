Росія не може вивести війська з Молдови

Російська Федерація не може вивести свої війська і боєприпаси з Молдови відповідно до рішення, прийнятого 1999 року на Стамбульському саміті ОБСЄ, оскільки "часи змінилися".

Таку заяву журналістам у Кишиневі зробив надзвичайний і повноважний посол РФ у Молдові Валерій Кузьмін після конференції "Демаркація і делімітація державних кордонів: міжнародний досвід".

Він зазначив, що в 1999 році "світ був іншим, зокрема тут, у Молдавії".

Російський дипломат наголосив, що РФ виконувала свої зобов`язання, але потім не з її вини був перерваний процес придністровського врегулювання, і вивезення боєприпасів став неможливим, а збереження миротворців - неминучим.

"Це не шантаж, не окупація, а гарантія непоновлення конфлікту на Дністрі", - цитує РосБізнесКонсалинг.

Він висловив подив з приводу заяви в.о.президента Молдови Міхая Гімпу, який знову зажадав, щоб Росія вивела війська з Молдови на підставі молдавсько-російської угоди 1994 р. і Стамбульських зобов`язань.