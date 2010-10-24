Масштабні повені в Таїланді: загинули 32 людини
10:57, 24 жовтня 2010Світ
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Стихія загрожує Бангкоку
Влада Таїланду заявила, що від масштабних повеней у країні загинули 32 особи.
Служба швидкої допомоги країни повідомила, що у ряді випадків люди загинули через те, що їх транспортні засоби були винесені потоками води, передає Бі-Бі-Сі.
Повені у північних, північно-східних, східних і центральних районах країни розпочалися близько двох тижнів тому. Від них постраждали близько 1,3 млн. осіб.
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