Президентом Бразилії вперше стала жінка

Ділма Руссефф перемогла на президентських виборах в Бразилії. Про це з посиланням на представника Вищого виборчого суду, що відповідає за вибори в країні, повідомляє ВВС.

62-річна Ділма Руссефф є кандидатом від правлячої Партії трудящих.

За Русефф віддали голоси 55% виборців, її суперника від опозиційної Соціал-демократичної партії Жозе Серра підтримали 45% голосів.

Ділма Руссефф змінила на посту глави держави свого однопартійця Луїша Інасіу Лула да Сілву, який підтримав Руссефф.

Новий президент побудувала свою передвиборну компанію на обіцянці продовжити політику попередника, результатом якої стало бурхливе економічне зростання країни останніми роками.

Сам Лула да Сілва, що пропрацював обидва своїх президентських терміни з рекордними рейтингами популярності, не міг за конституцією країни балотуватися утретє підряд.