На Кубі розбився пасажирський літак: загинули 68 людей
08:33, 05 листопада 2010Світ
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Серед них - 28 іноземців
На Кубі розбився пасажирський літак компанії Aerocaribbean.
Як повідомляє «Газета.ру», серед 28 іноземців, які знаходилися на борту літака, були громадяни Аргентини, Венесуели, Нідерландів, Японії, Австрії, Іспанії, Італії і Франції.
Усього в літаку, що слідував за маршрутом Сантьяго-де-Куба, - Гавана, було 68 чоловік, з них сім членів екіпажу. За попередніми даними, всі вони загинули.
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