Британські студенти влаштували погром у штаб-квартирі консерваторів

Британські студенти влаштували погром у штаб-квартирі консервативної партії, протестуючи проти планів уряду зрізати фінансування вузів і втричі підвищити вартість навчання, повідомляє Лента.ру з посиланням на Agence France-Presse.

Близько 20 осіб прорвалися до вестибюлю будинку на вулиці Мілбанк. Там між ними і поліцейськими сталися зіткнення, в результаті яких бунтарі опинилися замкнуті всередині приміщення. Проте на відео видно, що їм вдалося розбити великі шибки і вибратися назовні.

Після цього демонстранти, деякі роздягнені до поясу і з шарфами на обличчі, розпалили на вулиці перед офісом партії багаття з купи агітаційних плакатів, на яких були написи "Стоп урізуванню фінансування" і "9K? Ні за що!" (мається на увазі планка максимальної щорічної плати за навчання в дев`ять тисяч фунтів стерлінгів).

Повідомляється, що з будинку, де розташовані офіси десятків інших компаній, були евакуйовані сотні співробітників після того, як спрацювала пожежна сигналізація.

В акціях протесту 10 листопада взяли участь близько 30 тисяч студентів і викладачів, які приїхали до Лондона на автобусах з університетських міст, - Ліверпуля, Ньюкасла і Бірмінгема. Демонстранти погрожують коаліційному уряду, що прийшов до влади в травні, відкликати парламентаріїв від Ліберально-демократичної партії, які напередодні виборів обіцяли протистояти будь-яким підвищенням вартості навчання.

За останніми даними Skynews, в Лондоні розгорнено пересувний центр швидкої медичної допомоги, а також надійшли повідомлення про арешти.