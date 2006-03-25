Христенко бідкається з приводу неготовності України

Робота експертів чотирьох країн над проектами угод щодо Єдиного економічного простору (ЄЕП) заслуговує наразі достатньо високої оцінки, заявив журналістам голова Мінпроменерго Росії Віктор Христенко.

Він зазначив, що одне з торішніх доручень президента України Віктора Ющенка помітно активізувало участь українських експертів у розробці пакету першочергових угод.

"Українські експерти не припиняють роботи в Москві разом з російськими, казахстанськими і білоруськими колегами... Росія, Білорусія і Казахстан опрацювали і погодили 38 документів, українська сторона близько 20".

"Ми розуміємо всю складність ситуації, в якій працюють українські фахівці: значний об`єм їх спільної роботи з експертами три інших країн не може закінчитися результативно з огляду на внутрішні політичні бар`єри у позиції керівництва їх країни. Політична позиція України, наскільки ми її розуміємо, на жаль, полягає в неготовності до реальної економічної інтеграції з Росією, Казахстаном і Білорусією", - сказав міністр.

"І справа тут зовсім не в статусі офіційних парламентерів, - вважає він. - Користуючись нагодою, хотілося б відзначити той позитивний внесок, який встиг внести до роботи ГВР (група високого рівня) міністр економіки України Арсеній Яценюк. Його підхід до обговорення проектів угод, що залишилися, відрізняв зважений прагматизм".

РІА "Новости"

www.rian.ru/economy/finance/20060325/44789403.html