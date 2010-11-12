Від мігрантів вимагають за рік знати німецьку мову

Міністр з соціальних питань земельного уряду Баварії Крістіна Хадертхауер (Christine Haderthauer) зажадала від мігрантів вивчити німецький за рік, інакше погрожуюи зрізати соціальну допомогу, повідомляє Лента.ру з посиланням на Welt.

"Кожен, хто живе у нас, повинен говорити нашою мовою. Той, хто не знає мови, повинен її вивчити і при цьому протягом року", - заявила Хадертхауер.

Міністр назвала неприйнятною ситуацію, коли привезена з-за кордону дружина іммігранта роками живе у ФРН, не працює, займаючись виключно вихованням дітей, і при цьому не говорить німецькою.

Крістіна Хадертхауер висловилася за посилення тиску на мігрантів, щоб підштовхнути їх до активнішої інтеграції в німецьке суспільство. За її словами, перш за все, це стосується тих, хто одержує соціальну допомогу: якщо протягом року вони так і не опанували німецькуу, соціальна допомога мала бути урізана.

Міністр з соціальних питань Баварії заявила, що відповідальність за успішну інтеграцію лежить не на владі, а в першу чергу на самих мігрантах. "У минулому ми недостатньо чітко акцентували цей аспект", - заявила Хадертхауер, додавши, що держава зі свого боку повинна надати всім охочим інтегруватися необхідні можливості у вигляді мовних і країнознавчих курсів.