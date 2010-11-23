Росія пропонує ЄС створити спільний Центр газових досліджень

Росія пропонує Європейському Союзу створити спільний Центр газових досліджень.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві енергетики РФ, про це міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО сказав на ювілейній конференції "Енергодіалог Росія-ЄС" у Брюсселі.

«Центральною точкою співпраці та взаємодії між Росією і Євросоюзом є газова сфера. У цьому нам необхідно навчитися слухати один одного, говорити однією мовою. Необхідно активніше формувати взаємодію як на урядовому рівні, так і на рівні компаній. Для цього пропоную створити спільну спеціальну платформу, наприклад Центр газових досліджень», - сказав С.ШМАТКО.

За його словами, до завдань Центру мають входити збір і обробка газової статистики, аналітичні дослідження, постійна робота над сценаріями і прогнозами, вироблення спільних рекомендацій з енергетичної політики.

Міністр відзначив, що при цьому важливо, щоб обидві сторони довіряли інформації, одержаній з цього Центру. Для цього він зобов`язаний бути максимально відкритим і в мінімальному ступені залежати від політики.

«Пропоную розглядати цю ініціативу як один з нових конкретних напрямів роботи "Енергодіалогу Росія-ЄС», - сказав С.ШМАТКО.

Глава Міненерго РФ також повідомив, що, на жаль, в енергетичній сфері між російськими і європейськими партнерами все ще зберігається нотка недовір`я.

«Її слідством є політика диверсифікації, що активно просувається. Європейський Союз шукає нові джерела енергоресурсів і маршрути їх доставки до споживачів. І ми з повагою ставимося до такої політики європейських країн і самі працюємо за новими напрямами поставок», - сказав він. При цьому С.ШМАТКО нагадав, що Росія виходить на нові ринки, йде шляхом максимальної ліквідації країнових ризиків для транзиту своїх енергоносіїв.

«Ми розуміємо, що будь-яка диверсифікація – це додаткові витрати. При цьому за них платить, кінець кінцем, споживач – підприємства чи люди. В результаті знижується конкурентоспроможність промисловості», - сказав він.