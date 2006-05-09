Україна посідає 21-ше місце серед країн, де народжувати безпечно
20:29, 09 травня 2006Світ
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Між Скандинавією і Африкою
Найкращим місцем для народження дітей визнано Скандинавські країни, а найнебезпечнішим – Африку. Такі дані оприлюднила благодійна організація "Збережімо дітей", передає “5-й канал”.
У цьому рейтингу Україна посідає двадцять перше місце, Росія - двадцять сьоме. Рівні показники мають США та Велика Британія – вони поділили десяте місце.
За підрахунками благодійної організації "Збережімо дітей", в країнах, що розвиваються, щороку упродовж першого дня після народження вмирає до двох мільйонів немовлят.
Найбільше життю новонароджених загрожують інфекції, післяпологові ускладнення та народження недоношеними.
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