США наполягають на запровадженні жорсткіших санкцій проти КНДР

Вашингтон сподівається, що санкційний комітет Ради безпеки ООН активізує роботу з посилення режиму міжнародного ембарго відносно КНДР у зв`язку з останніми діями Пхеньяна в ядерній сфері.

Як передає РІА «Новости», про це заявила журналістам постійний представник США при ООН Сюзан РАЙС після консультацій Радбезу з питання про виконання чинних санкцій проти Північної Кореї.

"Ми засуджуємо недавні дії Пхеньяна в ядерній сфері... Ми чекаємо, що санкційний комітет Ради безпеки ООН активізує свою роботу з пошуку варіанту запровадження жорсткіших санкцій відносно КНДР у зв`язку з недавніми діями в ядерній сфері", - сказала С.РАЙС.

У середині листопада США з посиланням на знімки, зроблені з супутників, а також на дані своїх експертів, заявили, що КНДР створює підприємство зі збагачення урану в ядерному дослідницькому центрі в Йонбене (за 100 км на північ від Пхеньяна). У квітні 2009 року КНДР здійснила пуск балістичної ракети, а в травні провела ядерне випробування. У відповідь на ці дії РБ ООН запровадив жорсткіші санкції, введені проти Пхеньяну в 2006 році після першого підземного атомного вибуху. Північна Корея тоді вийшла із шестисторонніх переговорів з денуклеаризації Корейського півострова (РФ, США, КНР, Японія, Північна і Південна Кореї) і заявила про відновлення ядерної програми.

Тепер США, за словами С.РАЙС, мають намір добиватися ще більш жорстких санкцій. "Нещодавні дії Північної Кореї в ядерній сфері є явним порушенням Пхеньяном його зобов`язань відповідно до домовленостей 2005 року... Сполучені Штати засуджують ці дії КНДР. Ми виступаємо за те, щоб Рада безпеки найближчим часом приступила до розгляду питання про можливе посилення режиму діючих санкцій", - відзначила С.РАЙС.

Вона також знову заявила про засудження Вашингтоном артилерійського обстрілу північнокорейською стороною південнокорейського острова Йонпхедо, який стався 23 листопада. "Ми продовжуємо закликати Північну Корею припинити безвідповідальні дії проти своїх сусідів, повністю дотримувати умови перемир`я і поважати свої міжнародні зобов`язання. Ми продовжимо працювати разом з світовою спільнотою для підтримки миру і стабільності в цьому регіоні і одночасно протистоятимемо тій загрозі, яку представляють дії Північної Кореї, що продовжуються, в ядерній сфері", - сказала постпред США при ООН.