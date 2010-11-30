"Брати-мусульмани" втрачають вплив у парламенті Єгипту

Єгипетський опозиційний рух "Брати-мусульмани", який контролював п`яту частину парламенту країни (88 місць), за наслідками першого туру виборів цієї неділі не одержує жодного депутатського крісла в новому складі законодавчого органу, повідомляє Бі-бі-сі.

За даними інтернет-сайту угруповання, 27 кандидатів все-таки спробують пройти до парламенту в другому турі 5 грудня.

Офіційно ісламістська організація "Брати-мусульмани" не має права брати участь у виборах, тому її члени представлені на виборах як незалежні кандидати.

Найбільшу кількість голосів на виборах набрала Національно-демократична партія, яку "Брати-мусульмани" звинуватили у фальсифікації результатів виборів.

Верховна виборча комісія Єгипту і МВС визнають, що під час голосування мали місце окремі порушення, але заперечують, що вони могли вплинути на результати виборів.

Натомість представники США заявили, що приголомшені повідомленнями про те, що єгипетські правоохоронні органи займалися залякуванням виборців. У Держдепартаменті стверджують, що численні порушення під час голосування ставлять питання про чесність проведених виборів.

Офіційні результати повинні бути оголошені у вівторок, проте очікується, що правляча партія під керівництвом президента Хосні Мубарака отримає упевнену перемогу над конкурентами.