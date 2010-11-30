Wikileaks: Китай хоче об'єднати дві Кореї, США - не проти

Серед документів, оприлюднених на сайті Wikileaks, є повідомлення, згідно з яким два високопоставлені представники китайської влади заявили, що хотіли б бачити Корейський півострів об`єднаним. Китайці поставили до відома своїх південнокорейських колег, що не бачать особливої цінності в КНДР як буферній державі, проте військова присутність Сполучених Штатів на півночі півострова видається Пекіну небажаною.

Китай традиційно вважається головним союзником КНДР. Хоча останнім часом у Пекіні почалися дебати щодо корейської політики, Китай продовжує надавати Північній Кореї економічну і дипломатичну підтримку.

Сьогодні ж, як повідомляє Associated Press, сенатор-республіканець Джон Маккейн, зазначивши, що не має на увазі військове втручання, заявив, що прийшов час змінити режим у Північній Кореї. Маккейн упевнений, що ключову роль у переговорах щодо врегулювання ситуації на Корейському півострові має зіграти саме Китай. За його словами, Пекіну під силу "поставити на коліна економіку КНДР" і що раніше Китай недостатньо активно втручався в політику Пхеньяну, хоча міг відігравати в регіоні провідну роль.