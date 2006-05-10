Вперше в історії Польщі МЗС очолила жінка

Вперше в історії Польщі міністром закордонних справ призначено жінку - колишню активістку руху "Солідарність" Ганну ФОТИГУ.

Як передає ІТАР-ТАСС, відповідне розпорядження підписав Президент країни Лех КАЧИНСЬКИЙ.

Цей пост залишався вакантним після того, як Стефан МЕЛЛЕР, що раніше займав його, 28 квітня подав у відставку. Як причину відставки він назвав майбутнє входження в уряд Польщі лідера праворадикальної партії "Самооброна" Анджея ЛЕППЕРА