Влада КНДР вперше визнала реалізацію в країні ядерної програми

Влада Північної Кореї заявила, що на заводі зі збагачення урану, існування якого до нещодавнього часу приховувалося, працюють тисячі центрифуг, передає Бі-Бі-Сі.

Повідомлення про те, що у Північній Кореї створено новий ядерний об`єкт, з`явилися зовсім недавно.

Американський вчений Зігфрід ХЕКЕР зі Стенфордського університету, який відвідав завод у середині листопада під час візиту до КНДР, підтвердив, що об`єкт дійсно дуже великий, проте про наявність такої великої кількості центрифуг стало відомо вперше.

У Пхеньяні підкреслюють, що виробництво переслідує виключно мирні цілі.

"Зараз активними темпами триває спорудження реактора на легкій воді, і вже працює завод зі збагачення урану, укомплектований кількома тисячами центрифуг, щоб забезпечити безперебійні поставки палива (для цього реактора)", - зазначається у повідомленні державної газети "Нодон Синмун".

У повідомленні також наголошується, що "проекти з розвитку ядерної енергетики у мирних цілях в майбутньому розвиватимуться".

Це перше офіційне визнання керівництвом КНДР існування у країні діючої ядерної програми.

На думку міжнародних експертів, ця новина може ще більше загострити і без того вкрай напружену обстановку в регіоні.

Тональність, в якій Сеул і Пхеньян останнім часом звертаються один до одного, стала ще більш ворожою після того, як південнокорейський острів Йонпхьондо був обстріляний з північнокорейських гармат, що призвело до загибелі кількох осіб.

КНДР стверджує, що Сеул сам спровокував таку реакцію з боку Пхеньяну проведенням військових маневрів у водах Жовтого моря, і попереджає про можливе повторення обстрілу південнокорейської території.

Сеул у відповідь проводить чотириденні спільні військові навчання зі збройними силами США. У навчаннях бере участь один з найбільших авіаносців, який перебуває на озброєнні у Сполучених Штатів, USS George Washington.